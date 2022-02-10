Джерело - Чемпіон.
Збірна США виграла золоті медалі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні на командних змаганнях з фристайлу в акробатиці.
За збірну США виступили Ешлі Колдуелл, Крістофер Лайлліс та Джастін Шенефельд.
Срібні медалі здобули китайці. Бронзовими призерами стали спортсмени з Канади.
У цій дисципліні мала виступати збірна України, але через позитивні тести на коронавірус у трьох лижних акробатів змушена була пропустити змагання.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фристайл, акробатика
Командні змагання
10 лютого