Збірна США здобула 338.34 бали

Джерело - Чемпіон.

Збірна США виграла золоті медалі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні на командних змаганнях з фристайлу в акробатиці.

За збірну США виступили Ешлі Колдуелл, Крістофер Лайлліс та Джастін Шенефельд.

Срібні медалі здобули китайці. Бронзовими призерами стали спортсмени з Канади.

У цій дисципліні мала виступати збірна України, але через позитивні тести на коронавірус у трьох лижних акробатів змушена була пропустити змагання.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Фристайл, акробатика

Командні змагання

10 лютого