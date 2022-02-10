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Американські фристайлісти завоювали золоті медалі в акробатиці

Сьогодні 14:18 255 0
Збірна США здобула 338.34 бали
Американські фристайлісти завоювали золоті медалі в акробатиці
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна США виграла золоті медалі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні на командних змаганнях з фристайлу в акробатиці. 

За збірну США виступили Ешлі Колдуелл, Крістофер Лайлліс та Джастін Шенефельд.

Срібні медалі здобули китайці. Бронзовими призерами стали спортсмени з Канади.

У цій дисципліні мала виступати збірна України, але через позитивні тести на коронавірус у трьох лижних акробатів змушена була пропустити змагання.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фристайл, акробатика
Командні змагання
10 лютого
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