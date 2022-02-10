Юрист розповів, що може загрожувати людям, якщо вони схиляли Валієву до застосування допінгу

Людям, якщо вони схиляли фігуристку ОКР Камілі Валієву до застосування допінгу, загрожує позбавлення волі терміном до одного року.

Про це заявив юрист Андрій Князєв.

"Якщо раптом буде доведено, що неповнолітню Валієву схиляли до вживання допінгу, то це 230 стаття частини першої кримінального кодексу РФ.

Це мертва стаття, тому що, наскільки мені відомо, ще жодного випадку саме за цією статтею не було. Якщо це станеться з Валієвою, то це буде дебют.

Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі тих, хто схиляв неповнолітнього до вживання допінгу, терміном до одного року. Але навряд чи до цього дійде, навіть якщо кримінальну справу буде заведено. Швидше за все це буде штраф і позбавлення людей посад", - сказав Князєв.