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Юрист розповів, що може загрожувати людям, якщо вони схиляли Валієву до застосування допінгу

Сьогодні 09:33 180 0
Князєв прокоментував ситуацію з позитивним допінг-тестом фігуристки
Юрист розповів, що може загрожувати людям, якщо вони схиляли Валієву до застосування допінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіонат.

Людям, якщо вони схиляли фігуристку ОКР Камілі Валієву до застосування допінгу, загрожує позбавлення волі терміном до одного року.

Про це заявив юрист Андрій Князєв.

"Якщо раптом буде доведено, що неповнолітню Валієву схиляли до вживання допінгу, то це 230 стаття частини першої кримінального кодексу РФ.

Це мертва стаття, тому що, наскільки мені відомо, ще жодного випадку саме за цією статтею не було. Якщо це станеться з Валієвою, то це буде дебют.

Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі тих, хто схиляв неповнолітнього до вживання допінгу, терміном до одного року. Але навряд чи до цього дійде, навіть якщо кримінальну справу буде заведено. Швидше за все це буде штраф і позбавлення людей посад", - сказав Князєв.

Раніше стало відомо, що приводом для перенесення церемонії вручення золотих медалей збірної ОКР з фігурного катання за перемогу в командному турнірі на Олімпійських іграх - 2022 у Пекіні (Китай) став допінг-тест 15-річної вихованки Етері Тутберідзе. Юридичні проблеми у МОК та ISU виникли через вік спортсменки, якій немає 16 років, відповідно, за її порушення можуть бути також покарані навколишні фахівці.

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