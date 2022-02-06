Головний тренер збірної України: На першому колі в Олех пішла носом кров, але вона відмовилася зійти з дистанції

Пуцко прокоментував результати українок у скіатлоні

Джерело - НОК України.

Українські лижниці у скіатлоні на Олімпійських іграх-2022 показали не той результат, на який були готові.

Про це заявив головний тренер збірної України з лижних гонок Олександр Пуцко.

"Дівчата показали не той результат, на який були готові. Ми розраховували на ТОП-40-50. Марина Анцибор була сіяна 44-ю, недалеко від неї Юлія Кроль, то ж приблизно цього й очікували. Перемерзлий сніг, висота, погодні умови звісно вплинули на швидкість навіть топових спортсменів. Але на Олімпійських іграх не буває легких трас. Попереду в нас ще спринт, індивідуальна гонка. Зробимо висновки та постараємось показати кращий результат. Головне аби всі були здорові і ми змогли взяти участь ще у естафеті. Вікторія Олех боролася сама з собою. На першому колі побачив, що в неї пішла носом кров, що дуже мене налякало. Порадив зійти з дистанції, та вона не зупинилась - продовжила боротьбу і дійшла до кінця", - сказав Пуцко.

Нагадаємо, що у скіатлоні усі українки залишилися поза ТОП-50, а перемогу здобула норвежка Терезе Йогауг.