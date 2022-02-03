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Пекін-2022. Розклад тренувальних заїздів українських спортсменів на 3 лютого

Сьогодні 06:35 424 0
Українці проведуть заїзди у санному та гірськолижному спорті
Пекін-2022. Розклад тренувальних заїздів українських спортсменів на 3 лютого
#Олімпіада-2022, #Антон Дукач, #Андрій Мандзій, #Олена Стецків, #Юліанна Туницька

Джерело - Чемпіон.

3 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх п'ять українських спортсменів візьмуть участь у тренувальних заїздах.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

У національному центрі санного спорту у Яньціні українці Антон Дукач та Андрій Мандзій проведуть тренувальні заїзди.

Розклад тренувальних заїздів українських спортсменів:

Гірськолижний спорт

05:00 - Чоловіки. 1-е тренування - швидкісний спуск. Група А: Іван Ковбаснюк

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Санний спорт

10:45 - Чоловіки. 3-й тренувальний заїзд. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій

Після третього заїзду - Чоловіки. 4-й тренувальний заїзд. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій

14:15 - Жінки. 1-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька

Після першого заїзду - жінки. 2-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька

Відзначимо, що 3 лютого на Олімпійських іграх відбудуться змагання з керлінгу, фристайлу та жіночого хокею.

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