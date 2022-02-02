Головне
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії
Вчора 19:44 2810 3
Обамеянг став гравцем Барселони
Сьогодні 13:24 127
Гутцайт: Україну могли позбавити права виступати під нашим прапором
Сьогодні 13:03 276
Гутцайт: Якщо у Пекіні-2022 не буде жодної медалі - це провал
Сьогодні 11:33 223
Білосюк захворіла на коронавірус перед Олімпіадою
Сьогодні 10:42 383
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 08:16 29018 1
Депутат Трухін пропонував поліцейському хабаря - журналісти опублікували резонансне відео з місця ДТП
Сьогодні 06:24 594
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 05:01 63962 5
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Вчора 21:06 11508 1
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:28 24114
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Логінов замерз та достроково закінчив тренування на Олімпіаді-2022

Сьогодні 13:18 161 0
Спортсмена злякала температура -15 градусів
Логінов замерз та достроково закінчив тренування на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Біатлоніст збірної ОКР Олександр Логінов замерз та достроково закінчив тренування на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні. 

Про це повідомляє Матч ТВ.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Повідомляється, що на вечірньому тренуванні Логінов провів близько години. Після цього спортсмен зібрав речі, повідомив тренерам, що замерз і поїхав у напрямку роздягальні. Також повідомляється, що, незважаючи на сонячну погоду, температура повітря на біатлонному стадіоні становить -15 градусів за Цельсієм, але в поєднанні з сильним вітром вона відчувається як -23.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 19657
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 19845
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 24114
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 63962 5
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 29018 1
Російський тренер: Наші спортсмени не будуть говорити українською мовою Російський тренер: Наші спортсмени не будуть говорити українською мовою 23856
Рекомендуємо
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 10521
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 9258
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 8526
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 23478
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7168
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8739 2