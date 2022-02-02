Спортсмена злякала температура -15 градусів

Джерело - Чемпіон.

Біатлоніст збірної ОКР Олександр Логінов замерз та достроково закінчив тренування на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

Про це повідомляє Матч ТВ.

Повідомляється, що на вечірньому тренуванні Логінов провів близько години. Після цього спортсмен зібрав речі, повідомив тренерам, що замерз і поїхав у напрямку роздягальні. Також повідомляється, що, незважаючи на сонячну погоду, температура повітря на біатлонному стадіоні становить -15 градусів за Цельсієм, але в поєднанні з сильним вітром вона відчувається як -23.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого.