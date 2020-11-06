Українські бадмінтоністки зіграють у півфіналі Чемпіонату Європи U-19: пряма трансляція

Джерело - Чемпіон.

30 жовтня юніорська збірна України із бадмінтону почала свій виступ на Чемпіонаті Європи, що цими днями проходить у фінському місті Лахті.

Якщо з групи нашим збірникам, попри досить яскраву гру, вийти не вдалося, то в особистих змаганнях українські юніори мають шанси отримати найвищі нагороди Чемпіонату.

Уже за декілька годин, сьогодні, жіноча пара Марія Столяренко і Поліна Бугрова змагатиметься за медалі у півфіналі. Вихованки харківської школи бадмінтону "ХБСК" вогнем та ракеткою пройшлися по свої суперницях із Португалії, Італії та Франції.

Сьогодні на шляху наших зірок представниці бундестіму - Так Нгуєн ат Леона Міхальскі. Переглянути пряму трансляцію матчу можна тут: