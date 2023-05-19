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Казахстан - Словаччина 4:3: огляд матчу чемпіонату світу

Переможець матчу визначився у серії булітів
Вчора 23:25 310 0
Казахстан - Словаччина 4:3: огляд матчу чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Казахстану у серії булітів здолала Словаччину.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
5 тур, 19 травня
Група В

Казахстан - Словаччина 4:3 Б (0:1, 3:0, 0:1, 0:0, 4:1)

Шайби: 15:47 Кох - 0:1, 21:03 Старченко - 1:1, 24:50 Орехов (Михайліс, Старченко) - 2:1, 25:22 Римарєв (Михайліс, Старченко) - 3:1, 48:33 Панік (Грівік, Кох) - 3:2, 56:54 Регенда - 3:3

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