Переможець матчу визначився у серії булітів

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Казахстану у серії булітів здолала Словаччину.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

5 тур, 19 травня

Група В

Казахстан - Словаччина 4:3 Б (0:1, 3:0, 0:1, 0:0, 4:1)

Шайби: 15:47 Кох - 0:1, 21:03 Старченко - 1:1, 24:50 Орехов (Михайліс, Старченко) - 2:1, 25:22 Римарєв (Михайліс, Старченко) - 3:1, 48:33 Панік (Грівік, Кох) - 3:2, 56:54 Регенда - 3:3