Збірна України U-18 розгромила Словенію на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з хокею U-18 провела третій матч на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1B.
Після перемог над Польщею та Італією українська збірна обіграла Словенію з рахунком 5:1 та набрала 9 очок.
Україна U-18 лідирує разом з Угорщиною U-18. 29 квітня збірні зіграють між собою.
Чемпіонат світу з хокею U-18
Дивізіон 1B
28 квітня
Україна U-18 - Словенія U-18 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
Шайби: 1:0 - 22:33 Мойсеєв (Пазій), 1:1 - 25:43 Реп (Беричич), 2:1 - 28:23 Стецюра (більш), 3:1 - 53:30 Пазій (Ковальчук), 4:1 - 57:02 Ковальчук (Пазій - у порожні ворота), 5:1 - 59:36 Стецюра (Мойсеєв, Сидоренко - у порожні ворота).
Турнірна таблиця:
1. Угорщина - 9
2. Україна - 9
3. Італія - 6
4. Словенія - 3
5. Австрія - 0
6. Польща - 0