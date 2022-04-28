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Збірна України U-18 розгромила Словенію на чемпіонаті світу-2022

Вчора 22:54 238 0
Збірна України U-18 розгромила Словенію на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею U-18 провела третій матч на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1B.

Після перемог над Польщею та Італією українська збірна обіграла Словенію з рахунком 5:1 та набрала 9 очок.

Україна U-18 лідирує разом з Угорщиною U-18. 29 квітня збірні зіграють між собою.

Чемпіонат світу з хокею U-18 
Дивізіон 1B
28 квітня

Україна U-18 - Словенія U-18 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Шайби: 1:0 - 22:33 Мойсеєв (Пазій), 1:1 - 25:43 Реп (Беричич), 2:1 - 28:23 Стецюра (більш), 3:1 - 53:30 Пазій (Ковальчук), 4:1 - 57:02 Ковальчук (Пазій - у порожні ворота), 5:1 - 59:36 Стецюра (Мойсеєв, Сидоренко - у порожні ворота).

Турнірна таблиця:

1. Угорщина - 9

2. Україна - 9

3. Італія - ​​6

4. Словенія - 3

5. Австрія - 0

6. Польща - 0

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