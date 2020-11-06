УХЛ провела презентацію ювілейного сезону 2020/21

Джерело - Чемпіон.

6 листопада, Українська хокейна ліга спільно провела презентацію п'ятого, ювілейного, сезону чемпіонату УХЛ-2020/21.



Керівники Української хокейної ліги підвели підсумок сезону 2019/20, а також представили офіційний звіт про виконану роботу за минулий хокейний рік. У підсумковий звіт увійшли не тільки спортивні досягнення клубів і гравців УХЛ, але і всі заходи, організовані УХЛ, а також основні позаспортивні досягнення Ліги.

Головною подією заходу стала презентація нового ювілейного сезону, який з самого старту увійшов в історію українського хокею. Окремо спікери акцентували увагу на змінах у форматі проведення нового чемпіонату, розширення складу учасників Ліги, а також на цілі і завдання на сезон 2020/21.





Крім змін в спортивній складовій чемпіонату УХЛ розповіла, які сюрпризи і проекти вона готує для уболівальників в новому сезоні, представила новий трофей - Кубок Відкриття, а також розповіла про медичні зміни в регламенті змагань, які були введені через епідеміологічну ситуацію в світі.

"Уже п'ятий рік поспіль ми проводимо чемпіонат Української хокейної ліги і з кожним роком виходимо на новий рівень, ставлячи більш високу планку своїми досягненнями. Сезон 2019/20 був непередбачуваним, що дало йому ще більше інтересу, напруження і видовищності.



Сезон 2020/21 ми плануємо зробити ще більш яскравим і цікавим - в чемпіонат додалося два абсолютних дебютанта українського хокею, а також відродився легендарний "Сокіл". 8 команд в чемпіонаті - це зростання конкуренції всередині Ліги, посилення боротьби за медалі. Вся Українська хокейна ліга працює над тим, щоб хокей набував все нових і нових шанувальників, а матчі з кожним разом дивували своїм напруженням і емоціями", - зазначив виконавчий директор УХЛ Олексій Брага.

Крім керівників УХЛ зі ЗМІ поспілкувалися й діючі хокеїсти - захисник Кременчука Олександр Бойових, захисник Донбасу Дмитро Ігнатенко, а також капітан відродженого київського Сокола Фелікс Морозов. Гравці поділилися своїми очікуваннями від нового сезону, а також розповіли, яке значення для чемпіонату має розширення складу учасників, будівництво нових арен і збільшення конкуренції серед клубів і гравців.



Після офіційної частини гості заходу мали змогу взяти участь в кібертурнірі по NHL20 і перевірити свої сили в віртуальному хокеї.