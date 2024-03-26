Північна Корея не пустила збірну Японії на матч відбору до ЧС-2026: що відомо

Джерело - Kyodo News.

Корейська народно-демократична респібліка (КНДР) відмовилася пускати в країну футболістів з Японії на матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Kyodo News.

Поєдинок мав відбутися сьогодні, 26 березня, але ще минулого тижня Футбольна асоціація КНДР проінформувала Азіатську футбольну конфедерацію, що гра має бути перенесена на нейтральне поле у зв’язку з "непередбачуваними обставинами".

Як зазначає джерело, ймовірно, КНДР намагалася перенести зустріч у третю країну через зростання кількості випадків стрептококової інфекції в Японії.

Очікується, що ФІФА може присудити технічну поразку Північній Кореї. Після трьох турів відбору Японія має у своєму активі максимум очок та очолює групу B. КНДР йде третьою, відстаючи від другого місця (Сирія) на один пункт.

Нагадаємо, наступний чемпіонат світу пройде в США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.