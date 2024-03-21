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Збірна Сан-Марино вперше у своїй історії забила в чотирьох матчах поспіль

Сьогодні 07:05 133 0
Збірна Сан-Марино вперше у своїй історії забила в чотирьох матчах поспіль

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної Сан-Марино вперше в історії змогли відзначитися в чотирьох матчах поспіль. 

Учора, 20 березня, "біло-блакитні" провели товариську гру проти збірної Сент-Кітс і Невіс, у якій поступилися з рахунком 1:3. У попередніх трьох матчах, які пройшли в межах кваліфікації Євро-2024, команда Фабріціо Константіні також забила по одному голу - у ворота Фінляндії (1:2), Казахстану (1:3) та Данії (1:2). 

Втім, регулярні голи не поки не допомогли Сан-Марино перервати свою безвиграшну серію, яка триває вже майже 20 років. Єдину перемогу у своїй історії команда здобула у 2004 році, коли в домашньому товариському поєдинку мінімально здолала Ліхтенштейн (1:0). 

Збірна Сан-Марино залишається найгіршою у світі. В рейтингу ФІФА команда посідає останнє 211-те місце. 

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