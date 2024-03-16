Тренер Магнуса Карлсена: Поки світ шахів не хоче нічого робити з росіянами, тягар лягає на українців

Петер Гейне Нільсен, тренер Магнуса Карлсена вважає, що вплив росіян на Міжнародну шахову федерацію залишається великим.

Про це наставник чемпіона світу з шахів розповів в інтерв’ю Tribuna.com.

"Дворкович став президентом ФІДЕ у 2018-му. Вже тоді було багато російських грошей, але він привів ще більше – РЖД, "Норнікель" (компанія належить підсанкційному олігарху Володимиру Потаніну – прим.), "ФосАгро" (компанія належить підсанкційному олігарху Андрію Гурʼєву – прим.). Ще більшим став вплив "Газпрому". Ці спонсори, якщо змагання не організоване, грошей назад не вимагали. Це можна назвати російським державним фінансуванням, і наївно очікувати, що це було просто так.

Він є інструментом "мʼякої сили". Дворкович зустрічається з очільниками держав. Приїжджає як неофіційна особа – і це типова російська практика. Це все призвело до ситуації у 2022-му, коли, думаю, у ФІДЕ підтримують Україну, але забанити російських гравців було складно. Це поставило б Дворковича у погану ситуацію, і коли МОК рекомендував банити російських і білоруських атлетів, у шахах цього не зробили.

А українців неймовірно затисли: якщо не хочеш грати проти російських шахістів, то фактично мусиш закінчити карʼєру. Федерація шахів України на зустрічах керівництва українського спорту мусила казати: "Ви маєте зрозуміти ситуацію у шахах: якщо ми застосуємо українські закони, усі мусять припинити грати". Це постійне перекладання ноші на українців: чи грати у цих турнірах, на чемпіонаті світу, будь-яких офіційних заходах, чи грати проти росіян, чи тиснути руки?