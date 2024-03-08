Мічел прокоментував спад Довбика

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував спад Довбика, який не відзначався результативними діями протягом шести матчів.

За його словами, вся команда повинна грати краще.

"Найважливіше – вся команда. Якщо всі грають добре, то ми маємо чудову ситуацію. А коли результати не дуже хороші, то нам починається здаватися, що окремі гравці виступають нижче свого рівня. Нам потрібна найкраща версія команди, зокрема голи Артема Довбика. Як і голи інших".

"Якщо гратимемо так, як граємо в більшості матчів, то я впевнений, що ми здатні вийти в Лігу чемпіонів. Вже казав, що треба набрати більше ніж 72 очок. Найважливіше – матч з "Осасуною", — сказав наставник.