Мічел прокоментував спад Довбика

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував спад Довбика, який не відзначався результативними діями протягом шести матчів.
За його словами, вся команда повинна грати краще.
"Найважливіше – вся команда. Якщо всі грають добре, то ми маємо чудову ситуацію. А коли результати не дуже хороші, то нам починається здаватися, що окремі гравці виступають нижче свого рівня. Нам потрібна найкраща версія команди, зокрема голи Артема Довбика. Як і голи інших".
"Якщо гратимемо так, як граємо в більшості матчів, то я впевнений, що ми здатні вийти в Лігу чемпіонів. Вже казав, що треба набрати більше ніж 72 очок. Найважливіше – матч з "Осасуною", — сказав наставник.
Зазначимо, що у поточному сезоні українець зіграв 25 матчів в Ла Лізі, забив 14 голів та віддав дві результативні передачі.
Наразі каталонський клуб посідає 2 сходинку та відстає від Реала на 7 очок.
Наступну гру Жирона проведе 9 березня о 22:00 проти Осасуни в межах 28 туру іспанського чемпіонату.
Нагадаємо, у минулому турі команда Довбика поступилася Мальорці(0:1).
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