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Мічел прокоментував спад Довбика

Сьогодні 19:11 92 0
Мічел прокоментував спад Довбика
#Жирона, #Артем Довбик, #Мічел Санчес

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував спад Довбика, який не відзначався результативними діями протягом шести матчів.

За його словами, вся команда повинна грати краще.

"Найважливіше – вся команда. Якщо всі грають добре, то ми маємо чудову ситуацію. А коли результати не дуже хороші, то нам починається здаватися, що окремі гравці виступають нижче свого рівня. Нам потрібна найкраща версія команди, зокрема голи Артема Довбика. Як і голи інших".

"Якщо гратимемо так, як граємо в більшості матчів, то я впевнений, що ми здатні вийти в Лігу чемпіонів. Вже казав, що треба набрати більше ніж 72 очок. Найважливіше – матч з "Осасуною", — сказав наставник.

Зазначимо, що у поточному сезоні українець зіграв 25 матчів в Ла Лізі, забив 14 голів та віддав дві результативні передачі.

Наразі каталонський клуб посідає 2 сходинку та відстає від Реала на 7 очок.

Наступну гру Жирона проведе 9 березня о 22:00 проти Осасуни в межах 28 туру іспанського чемпіонату.

Нагадаємо, у минулому турі команда Довбика поступилася Мальорці(0:1).

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