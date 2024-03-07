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Шахаб Захеді перейшов до японського клубу

Контракт Захеді розрахований до 30 червня 2024 року
Сьогодні 16:30 124 0
Шахаб Захеді перейшов до японського клубу
#Шахаб Захеді

Джерело - Чемпіон.

Лідер луганської Зорі підписав контракт із японським клубом.

Іранський форвард Шахаб Захеді, контракт якого належить Зорі, продовжить кар'єру в клубі вищого дивізіону чемпіонату Японії Авіспа Фукуока. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Шахаб скористався Annexe 7 ФІФА – пунктом, який дає змогу іноземним футболістам в односторонньому порядку зупиняти термін дії контракту з українськими клубами.

Останні півроку 28-річний центрфорвард виступав в Ірані за "Персеполіс". Нещодавно іранський клуб оголосив про дострокове припинення контракту із Захеді.

Новий клуб Захеді стартував у сезоні-2024 з перемоги та нічиєї у двох турах (різниця м'ячів – 1:0), набравши чотири очки – стільки ж, скільки у ще п'яти команд-лідерів.

Іранський нападник в Україні виступав у складі донецького Олімпіка (34 матчі, 14 голів) та луганської Зорі (28 матчів, 8 голів).

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Допис, поширений アビスパ福岡【公式】 (@avispaf)

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