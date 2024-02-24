Миколенко вийде у стартовому складі Евертона на матч проти Брайтона

Джерело - Чемпіон.
У матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на виїзді зіграє проти Брайтона.
Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко розпочне матч у стартовому складі. Цього сезону лівий оборонець мерсисайдців відіграв 26 матчів та відзначився 2 голами.
Евертон після 25 турів перебуває на 17 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії.
Початок гри о 17:00 за київським часом.
Your Toffees to face @OfficialBHAFC! #BHAEVE 💪 pic.twitter.com/Po0E3VuVKP— Everton (@Everton) February 24, 2024