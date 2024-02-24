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Миколенко вийде у стартовому складі Евертона на матч проти Брайтона

Гра розпочнеться о 17:00
Сьогодні 16:16 100 0
Миколенко вийде у стартовому складі Евертона на матч проти Брайтона
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на виїзді зіграє проти Брайтона.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко розпочне матч у стартовому складі.  Цього сезону лівий оборонець  мерсисайдців відіграв 26 матчів та відзначився 2 голами.

Евертон після 25 турів перебуває на 17 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Початок гри о 17:00 за київським часом.

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