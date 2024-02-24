Миколенко вийде у стартовому складі Евертона на матч проти Брайтона

Гра розпочнеться о 17:00

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на виїзді зіграє проти Брайтона.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко розпочне матч у стартовому складі. Цього сезону лівий оборонець мерсисайдців відіграв 26 матчів та відзначився 2 голами.

Евертон після 25 турів перебуває на 17 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Початок гри о 17:00 за київським часом.