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Ярмолюк - у запасі Брентфорда на матч із Ліверпулем

Матч розпочнеться о 14:45
Сьогодні 14:09 57 0
Ярмолюк - у запасі Брентфорда на матч із Ліверпулем
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25 туру АПЛ Брентфорд прийме Ліверпуль

Український півзахисник гостей Єгор Ярмолюк розпочне матч на лаві запасних. Загалом 19-річний гравець цього сезону відіграв 15 матчів в рамках АПЛ.

Матч розпочнеться о 14:00.

Брентфорд:

Ліверпуль:

Наразі Ліверпуль є лідером чемпіонату Англії, Брентфорд із 25 очками посідає 14 місце.

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