Ярмолюк - у запасі Брентфорда на матч із Ліверпулем

Матч розпочнеться о 14:45

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25 туру АПЛ Брентфорд прийме Ліверпуль

Український півзахисник гостей Єгор Ярмолюк розпочне матч на лаві запасних. Загалом 19-річний гравець цього сезону відіграв 15 матчів в рамках АПЛ.

Матч розпочнеться о 14:00.

Брентфорд:

Ліверпуль:

Team news is HERE! 📋



This is how the Reds line up to take on Brentford ✊ #BRELIV — Liverpool FC (@LFC) February 17, 2024

Наразі Ліверпуль є лідером чемпіонату Англії, Брентфорд із 25 очками посідає 14 місце.