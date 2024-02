Ярмолюк - у запасі Брентфорда на матч із Ліверпулем

У матчі 25 туру АПЛ Брентфорд прийме Ліверпуль

Український півзахисник гостей Єгор Ярмолюк розпочне матч на лаві запасних. Загалом 19-річний гравець цього сезону відіграв 15 матчів в рамках АПЛ.

Матч розпочнеться о 14:00.

Брентфорд:

🐝 Your Bees to take on Liverpool #BRELIV | #BrentfordFC pic.twitter.com/CFgmevIGD4

Ліверпуль:

Team news is HERE! 📋



This is how the Reds line up to take on Brentford ✊ #BRELIV