Ярмолюк - у запасі Брентфорда на матч із Ліверпулем

Джерело - Чемпіон.
У матчі 25 туру АПЛ Брентфорд прийме Ліверпуль
Український півзахисник гостей Єгор Ярмолюк розпочне матч на лаві запасних. Загалом 19-річний гравець цього сезону відіграв 15 матчів в рамках АПЛ.
Матч розпочнеться о 14:00.
Брентфорд:
🐝 Your Bees to take on Liverpool#BRELIV | #BrentfordFC pic.twitter.com/CFgmevIGD4— Brentford FC (@BrentfordFC) February 17, 2024
Ліверпуль:
Team news is HERE! 📋— Liverpool FC (@LFC) February 17, 2024
This is how the Reds line up to take on Brentford ✊ #BRELIV
Наразі Ліверпуль є лідером чемпіонату Англії, Брентфорд із 25 очками посідає 14 місце.