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Клінсманна звільнили з посади тренера збірної Кореї

Юрген Клінсманн не зміг привести національну команду до перемоги у Кубку Азії.
Сьогодні 14:09 97 0
Клінсманна звільнили з посади тренера збірної Кореї
#Юрген Клінсманн

Джерело - bbc.com.

Збірна Південної Кореї з футболу розірвала контракт із наставником національної команди Юргеном Клінсманном.

Про це повідомляє ФФПК.

Угода німецького фахівця була розрахована до завершення чемпіонату світу у 2026 році. Керівництво Федерації футболу прийняло рішення розірвати контракт після вильоту в півфіналі Кубка Азії-2023.  

Наразі Південна Корея у відборі до світової першості-2026 йде на першому місці в групі С. У другому етапі корейці обіграли Сингапур (5:0) та Китай (3:0).

Клінсманн очолив Південну Корею у лютому 2023 року, до цього працював із національними командами Німеччини та США,

Нагадаємо, що Катар виграв Кубок Азії 2024.

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