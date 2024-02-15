Трубін - у старті Бенфіки на матч із Тулузою

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Бенфіка вдома прийме Тулузу.
Український голкіпер господарів поля Анатолій Трубін розпочне матч у стартовому складі. Для 22-річого українця це буде 30 матч за Бенфіку у всіх турнірах.
Початок матчу о 22:00 за київським часом.
📋 𝘛𝘌𝘈𝘔 𝘕𝘌𝘞𝘚!#SLBTFC • #UEL pic.twitter.com/dIy534EvzL— SL Benfica (@slbenfica_en) February 15, 2024
Раніше стала відома оцінка Трубіна за матч проти Віторії.
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