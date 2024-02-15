Трубін - у старті Бенфіки на матч із Тулузою

Став відомий стартовий склад Бенфіки

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Бенфіка вдома прийме Тулузу.

Український голкіпер господарів поля Анатолій Трубін розпочне матч у стартовому складі. Для 22-річого українця це буде 30 матч за Бенфіку у всіх турнірах.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Раніше стала відома оцінка Трубіна за матч проти Віторії.

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