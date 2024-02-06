Муріель погодився на переїзд до МЛС

Аталанта на нього не розраховує

Форвард Аталанти Луїс Муріель близький до переходу в клуб МЛС Орландо Сіті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Робота над переходом наближається до заключних стадій. Йдеться про негайний і повноцінний трансфер.

Фінансові умови угоди не називаються, але контракт Муріеля з Аталантою закінчується наприкінці нинішнього сезону, трансферна вартість гравця оцінюється в 3,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні на рахунку 32-річного колумбійця 6 голів і 1 асист у 25 матчах за Аталанту у всіх турнірах.