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Муріель погодився на переїзд до МЛС

Аталанта на нього не розраховує
Сьогодні 18:55 214 0
Муріель погодився на переїзд до МЛС

Джерело - sport.ua.

Форвард Аталанти Луїс Муріель близький до переходу в клуб МЛС Орландо Сіті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Робота над переходом наближається до заключних стадій. Йдеться про негайний і повноцінний трансфер.

Фінансові умови угоди не називаються, але контракт Муріеля з Аталантою закінчується наприкінці нинішнього сезону, трансферна вартість гравця оцінюється в 3,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні на рахунку 32-річного колумбійця 6 голів і 1 асист у 25 матчах за Аталанту у всіх турнірах.

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