Муріель погодився на переїзд до МЛС

Джерело - sport.ua.
Форвард Аталанти Луїс Муріель близький до переходу в клуб МЛС Орландо Сіті.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Робота над переходом наближається до заключних стадій. Йдеться про негайний і повноцінний трансфер.
Фінансові умови угоди не називаються, але контракт Муріеля з Аталантою закінчується наприкінці нинішнього сезону, трансферна вартість гравця оцінюється в 3,5 мільйона євро.
У нинішньому сезоні на рахунку 32-річного колумбійця 6 голів і 1 асист у 25 матчах за Аталанту у всіх турнірах.