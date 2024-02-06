Тренер Шахтаря спрогнозував терміни повернення Траоре

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре зможе набрати оптимальну форму до кінця сезону.

Про це розповів бельгійський фахівець із фізпідготовки "гірників" Ярно Де Влісхауер.

"Лассіна вже мав дві серйозні травми протягом останніх півтора сезону, тож нам слід бути обачними. Але наразі в нього все чудово, він ідеально проходить підготовку, виконує те, чого ми від нього вимагаємо.

Щодня працюємо по три-чотири години з великою інтенсивністю. Сподіваюся, доведемо його до потрібних кондицій за чотири-п'ять тижнів. Зараз ми намагаємося цього досягти, але ніколи не можна знати заздалегідь. Він чудово справляється, я вражений його рівнем і професіоналізмом у психологічному й фізичному плані. Робимо великі кроки, щоб Лассіна набрав форму до кінця сезону. Намагатимемося зробити важливу справу для клубу", – розповів Де Влісхауер.