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Воротар збірної ПАР встановив рекорд Кубка африканських націй

Сьогодні 15:24 287 0
Воротар збірної ПАР встановив рекорд Кубка африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У Кот-д'Івуарі у матчі 1/4 фіналу Кубка африканських націй з футболу збірна Південної Африки перемогла Кабо-Верде у серії пенальті завдяки рекорду їх голкіпера.

Головним героєм серії пенальті став воротар Південної Африки Ронвен Вільямс. Він відбив чотири удари футболістів Кабо-Верде з 11-метрової позначки, встановивши рекорд Кубка Африки.

Вільямс парирував перші три спроби гравців суперника. Єдиним, хто реалізував пенальті у ворота ПАР, став виконавець четвертого удару - форвард Браян Тейшейра.

При цьому футболісти Південної Африки не реалізували два пенальті, тож Кабо-Верде зберігав шанси відігратись до своєї останньої спроби. Однак Вільямс здійснив сейв після удару хавбека Патріка Андраде і приніс своїй команді перемогу з незвичним для серії пенальті рахунком - 2:1.

Ронвен Вільямс став першим в історії Кубка Африки голкіпером, який відбив чотири удари у серії післяматчевих пенальті.

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