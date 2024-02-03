Зоря підпише гравця олімпійської збірної Нігерії

Луганська Зоря підпише контракт з нігерійським захисником Плато Юнайтед Крістофером Нваезе.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

21-річний футболіст олімпійської збірної Нігерії вразив тренерський штаб луганчан під час перегляду. Тренери відмічають його роботу на тренуванні та гру в спарингу проти Ягелонії (2:2).

У цьому сезоні чемпіонату Нігерії Крістофер Нваезе провів 12 матчів, відзначившись 2 забитими м'ячами. Він переважно виступає на позиції центрального захисника, але за потреби може зіграти на правому фланзі оборони або в опорній зоні.