Стали відомі терміни повернення Супряги

Супряга повернеться в гру наступного тижня

Джерело - Чемпіон.

Форвард Динамо Владислав Супряга через пошкодження пропустив останній контрольний матч – 30 січня проти Пахтакора (5:1).

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Лікарі діагностували у футболіста розтягнення медіальної зв'язки коліна. Він отримав цю травму на тренуванні після матчу з косовським клубом Балкані (0:2), який відбувся 26 січня.

Наразі 23-річний нападник працює індивідуально, незабаром почне виконувати бігову роботу, а вже наступного тижня повернеться до повноцінних тренувань з основною групою.

Раніше повідомлялося, що Динамо зацікавилося колумбійським захисником Себальосом.