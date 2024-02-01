Головне
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ
Вчора 17:28 639
Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:25 955 1
Варфоломеєва здобула бронзову нагороду на Гран-прі в Досі
Вчора 23:17 310
Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині
Вчора 22:42 879
Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці
Вчора 18:04 967 3
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Вчора 14:40 1816
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ
Вчора 09:42 2810
Ломаченко та Камбосос оголосили про бій за вакантний пояс IBF
Вчора 09:09 671
Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці
Вчора 08:33 992
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 06:33 19209
Прямі трансляції

Стали відомі терміни повернення Супряги

Супряга повернеться в гру наступного тижня
Сьогодні 10:10 525 0
Стали відомі терміни повернення Супряги
#Динамо Київ, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Форвард Динамо Владислав Супряга через пошкодження пропустив останній контрольний матч – 30 січня проти Пахтакора (5:1).

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Лікарі діагностували у футболіста розтягнення медіальної зв'язки коліна. Він отримав цю травму на тренуванні після матчу з косовським клубом Балкані (0:2), який відбувся 26 січня.

Наразі 23-річний нападник працює індивідуально, незабаром почне виконувати бігову роботу, а вже наступного тижня повернеться до повноцінних тренувань з основною групою.

Раніше повідомлялося, що Динамо зацікавилося колумбійським захисником Себальосом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Український голкіпер прилетів у Мадрид для підписання контракту з Реалом Український голкіпер прилетів у Мадрид для підписання контракту з Реалом 1101
Шевченко: Звичайно, якщо у сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну Шевченко: Звичайно, якщо у сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну 1403
Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці 967 3
Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ 2505
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося 1816
Ломаченко: Я не програв Хейні, а Камбосос програв двічі Ломаченко: Я не програв Хейні, а Камбосос програв двічі 1417
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20908
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4556 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14329
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111467 4
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 68125
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38423