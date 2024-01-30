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Стало відомо, хто увійшов до робочої групи Асамблеї регіонів з футболу

У новоствореного органу буде 8 членів
Сьогодні 22:26 206 0
Стало відомо, хто увійшов до робочої групи Асамблеї регіонів з футболу

Джерело - sport.ua.

На початку березня 2024 року на розширеному засіданні Виконкому УАФ буде затвердження положення про функціонування нового робочого органу - Асамблеї регіонів.

Про це повідомляє Sport.ua.

На зустрічі голів обласних асоціацій з керівництвом УАФ було сформовано робочу групу, яка безпосередньо займатиметься роботою над цим документом.

До неї увійшли: Ігор Гатаулін – голова Вінницької обласної асоціації, Іван Дуран – голова асоціації футболу Закарпаття, Тарас Клим – голова Івано-Франківської асоціації, Віктор Безсмертний – голова асоціації Кіровоградської області, Андрій Прохорович – голова Сумської асоціації, Віктор Андрухів – голова Дніпровської асоціації, Віктор Коваленко – перший заступник голови Харківської асоціації, Євген Євсєєв – виконавчий директор Київського об'єднання асоціацій.

Впродовж місяця члени робочої групи вивчатимуть пропозиції щодо функціонування Асамблеї регіонів перш ніж буде сформовано положення про цей орган, яке затвердять на Виконкомі УАФ. До речі, там буде обрано й керівництво Асамблеї регіонів, створення якої на думку організаторів повинно сприяти розвитку футболу в областях.

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