Найпопулярніші спортивні події у 2023-му році: на MEGOGO три рекорди за переглядами

Джерело - MEGOGO.

Медіасервіс MEGOGO ділиться рейтингом найпопулярніших спортивних подій року за кількістю переглядів. Подією року став матч Україна — Італія у кваліфікації Євро–2024, що відбувся в листопаді. Перемога гарантувала б нашій збірній прямий квиток на турнір у Німеччині. На жаль, гра закінчилася нульовою нічиєю — але в команди Сергія Реброва ще є шанси потрапити на Євро через плей-оф у березні. Ці матчі також можна буде подивитися ексклюзивно на MEGOGO.

Друге місце посіла ексклюзивна трансляція бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Українець, що проводив захист титулів WBA/WBO/IBO/IBF у надважкій вазі, нокаутував британця в 9 раунді. Дюбуа не допоміг навіть заборонений удар нижче поясу в 5 раунді — Усик відновився та впевнено довів справу до кінця.

2023 рік також подарував рекордні перегляди в історії медіасервісу в трьох категоріях:

фінал Ліги чемпіонів: Манчестер Сіті — Інтер;

іспанське Ель Класіко: Барселона — Реал Мадрид;

матч української команди в єврокубках: Барселона — Шахтар.

А так виглядає весь топ-10: