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Найпопулярніші спортивні події у 2023-му році: на MEGOGO три рекорди за переглядами

Сьогодні 18:09 209 0
Найпопулярніші спортивні події у 2023-му році: на MEGOGO три рекорди за переглядами

Джерело - MEGOGO.

Медіасервіс MEGOGO ділиться рейтингом найпопулярніших спортивних подій року за кількістю переглядів. Подією року став матч Україна — Італія у кваліфікації Євро–2024, що відбувся в листопаді. Перемога гарантувала б нашій збірній прямий квиток на турнір у Німеччині. На жаль, гра закінчилася нульовою нічиєю — але в команди Сергія Реброва ще є шанси потрапити на Євро через плей-оф у березні. Ці матчі також можна буде подивитися ексклюзивно на MEGOGO.

Друге місце посіла ексклюзивна трансляція бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Українець, що проводив захист титулів WBA/WBO/IBO/IBF у надважкій вазі, нокаутував британця в 9 раунді. Дюбуа не допоміг навіть заборонений удар нижче поясу в 5 раунді — Усик відновився та впевнено довів справу до кінця. 

2023 рік також подарував рекордні перегляди в історії медіасервісу в трьох категоріях:

  • фінал Ліги чемпіонів: Манчестер Сіті — Інтер;
  • іспанське Ель Класіко: Барселона — Реал Мадрид;
  • матч української команди в єврокубках: Барселона — Шахтар.

А так виглядає весь топ-10:

  1. Кваліфікація Євро-2024. Україна — Італія.
  2. Бокс. Олександр Усик — Даніель Дюбуа.
  3. Ліга чемпіонів УЄФА. Фінал. Манчестер Сіті — Інтер.
  4. Ліга чемпіонів УЄФА. Барселона — Шахтар.
  5. Ліга чемпіонів УЄФА. Манчестер Сіті — Реал.
  6. Ліга чемпіонів УЄФА. Шахтар — Барселона.
  7. Кваліфікація Євро-2024. Італія — Україна.
  8. Кваліфікація Євро-2024. Україна — Англія.
  9. Ла Ліга. Барселона — Реал Мадрид.
  10. Ліга чемпіонів УЄФА. Порту — Шахтар.

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