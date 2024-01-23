Довбик минулого літа був близький до переходу у клуб Серії А

Артем Довбик міг переїхати в Італію

26-річний нападник Жирони Артем Довбик зацікавив низку іменитих клубів Європи.

Про це повідомляє Calciomercato.

За Довбиком зараз уважно стежать Атлетико, Челсі та Інтер. Повідомляється, що низка італійських клубів хотіла придбати форварда ще до його переходу в Жирону. Найближчим був Торіно, Довбик приїздив з сім'єю в Турин, щоб ознайомитися з інфраструктурою клубу, але в останній момент трансфер із Дніпра-1 зірвався. Повідомляється, що до Довбика також раніше виявляли інтерес Салернітана, Лаціо та Болонья.

Видання розповідає, що ім'я Довбика стане одним із найбільш обговорюваних наступного літа серед багатьох клубів, які шукають ідеального нападника.

Нагадаємо, Довбик - найкращий гравець матчу Жирона - Севілья.