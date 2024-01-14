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Син Марадони: Мого батька вбили, я боротимуся за справедливість

Дієго Марадона-молодший – про смерть легенди футболу
Сьогодні 15:11 218 0
Син Марадони: Мого батька вбили, я боротимуся за справедливість
#Дієго Марадона

Джерело - marca.com.

Легендарний колишній футболіст Дієго Марадони насправді помер не своєю смертю.

Про це заявив його син Дієго Марадона-молодший.

"Ведеться відкрите розслідування. Ми, його діти, по-справжньому віримо в аргентинське правосуддя. Я переконаний, що все мало закінчитися не так.

Вони вбили мого батька. Не мені говорити, хто це зробив, у мене є свої думки щодо цього, але я не можу їх озвучити.

Його кинули напризволяще тоді, коли можна було щось зробити. Я пообіцяв собі: до останнього дня свого життя я боротимуся за справедливість", - заявив Марадона.

Марадона помер 25 листопада 2020 року. Офіційна причина смерті - гострий набряк легень внаслідок серцевої недостатності.

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