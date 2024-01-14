Син Марадони: Мого батька вбили, я боротимуся за справедливість

Джерело - marca.com.
Легендарний колишній футболіст Дієго Марадони насправді помер не своєю смертю.
Про це заявив його син Дієго Марадона-молодший.
"Ведеться відкрите розслідування. Ми, його діти, по-справжньому віримо в аргентинське правосуддя. Я переконаний, що все мало закінчитися не так.
Вони вбили мого батька. Не мені говорити, хто це зробив, у мене є свої думки щодо цього, але я не можу їх озвучити.
Його кинули напризволяще тоді, коли можна було щось зробити. Я пообіцяв собі: до останнього дня свого життя я боротимуся за справедливість", - заявив Марадона.
Марадона помер 25 листопада 2020 року. Офіційна причина смерті - гострий набряк легень внаслідок серцевої недостатності.