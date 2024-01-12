Джерело - UA-футбол.
Український опорник хорватської Істри 1961 Олександр Петрусенко взимку може змінити команду.
Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос, гравцем цікавляться кілька клубів.
Зокрема інтерес є від одного з аутсайдерів Серії А (ім'я клубу не називається), а також команди з України, Словаччини, Угорщини та Польщі.
Істра, ймовірно, готова продати гравця, якщо за нього буде запропоновано хорошу компенсацію.
Зазначимо, що Transfermarkt оцінює українського футболіста у 1 мільйон євро.
Цього сезону 25-річний Петрусенко провів за Істру 1961 17 матчів, у яких віддав 1 асист.