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Аутсайдер Серії А може поповнитися українським опорником

Інтерес до Петрусенка є з різних країн
Сьогодні 14:11 254 0
Аутсайдер Серії А може поповнитися українським опорником
#Істра

Джерело - UA-футбол.

Український опорник хорватської Істри 1961 Олександр Петрусенко взимку може змінити команду.

Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос, гравцем цікавляться кілька клубів.

Зокрема інтерес є від одного з аутсайдерів Серії А (ім'я клубу не називається), а також команди з України, Словаччини, Угорщини та Польщі.

Істра, ймовірно, готова продати гравця, якщо за нього буде запропоновано хорошу компенсацію.

Зазначимо, що Transfermarkt оцінює українського футболіста у 1 мільйон євро.

Цього сезону 25-річний Петрусенко провів за Істру 1961 17 матчів, у яких віддав 1 асист.

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