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Севілья орендує півзахисника Інтера Агуме

Сторони домовились про оренду з опцією викупу контракту
Вчора 23:40 180 0
Севілья орендує півзахисника Інтера Агуме

Джерело - Чемпіон.

Севілья підпише півзахисника Інтера Люсьєна Агуме.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони домовились про оренду з опцією викупу контракту. Також у Інтера буде опція зворотного викупу.

Футболістом також цікавився Марсель, але через сумніви гравця клуб вийшов з перемовин.

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