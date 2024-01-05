Джерело - Чемпіон.
Севілья підпише півзахисника Інтера Люсьєна Агуме.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сторони домовились про оренду з опцією викупу контракту. Також у Інтера буде опція зворотного викупу.
Футболістом також цікавився Марсель, але через сумніви гравця клуб вийшов з перемовин.
🚨⚪️🔴 Lucien Agoumé to Sevilla, here we go! Agreement in place on loan deal plus buy option clause not mandatory.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2024
Understand Agoumé travels to Sevilla today ✈️
Inter will keep potential buy back clause for Agoumé.
🔵⚪️⛔️ OM left the negotiations today due to player’s doubts. pic.twitter.com/5NVlImsLOR
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