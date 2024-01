Севілья підпише півзахисника Інтера Люсьєна Агуме.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони домовились про оренду з опцією викупу контракту. Також у Інтера буде опція зворотного викупу.

Футболістом також цікавився Марсель, але через сумніви гравця клуб вийшов з перемовин.

🚨⚪️🔴 Lucien Agoumé to Sevilla, here we go! Agreement in place on loan deal plus buy option clause not mandatory.



Understand Agoumé travels to Sevilla today ✈️



Inter will keep potential buy back clause for Agoumé.



🔵⚪️⛔️ OM left the negotiations today due to player’s doubts. pic.twitter.com/5NVlImsLOR