Реконструкція стадіону Жирони має завершитися у 2025 році

Жирона має план розвитку будівництва спортивного містечка та реконструкцію стадіону.

Про це заявив президент ради директорів клубу Пере Гвардіола.

"У нас є проєкт, що включає в себе три фази, ми ведемо діалог з міською владою. Хоча наші плани залежатимуть від продажу гравців, від того, наскільки багато ми зможемо собі дозволити інвестувати.

Жирона - Атлетико 4:3: огляд матчу

Ми маємо стратегічний план розвитку, який передбачає будівництво спортивного містечка та реконструкцію стадіону. Вона розпочнеться в лютому і має завершитися у 2025 році. Це буде важливий поштовх і для клубу, і, не побоюся сказати, для всього регіону", – сказав Гвардіола.