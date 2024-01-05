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Реконструкція стадіону Жирони має завершитися у 2025 році

Жирона планує реконструкцію стадіону
Сьогодні 20:53 203 0
Реконструкція стадіону Жирони має завершитися у 2025 році
#Жирона

Джерело - Relevo.

Жирона має план розвитку будівництва спортивного містечка та реконструкцію стадіону.

Про це заявив президент ради директорів клубу Пере Гвардіола.

"У нас є проєкт, що включає в себе три фази, ми ведемо діалог з міською владою. Хоча наші плани залежатимуть від продажу гравців, від того, наскільки багато ми зможемо собі дозволити інвестувати.

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Ми маємо стратегічний план розвитку, який передбачає будівництво спортивного містечка та реконструкцію стадіону. Вона розпочнеться в лютому і має завершитися у 2025 році. Це буде важливий поштовх і для клубу, і, не побоюся сказати, для всього регіону", – сказав Гвардіола.

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