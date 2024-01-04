Головне
Світоліна у важкому трисетовому матчі перемогла Радукану на турнірі WTA в Окленді
Сьогодні 10:38 778
Ворскла призначила нового головного тренера - ЗМІ
Сьогодні 15:40 69
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні
Сьогодні 15:00 2096 1
Ягупова перейшла у Валенсію
Сьогодні 14:50 118
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 14:00 2051
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо
Сьогодні 11:58 8530
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Сьогодні 11:24 14877
У матчі Світоліної та Радукану розпочинається третій вирішальний сет
Сьогодні 10:01 1032
Збірна Швеції зіграє з Чехією: розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20 на 4 січня
Сьогодні 07:22 727
Жирона з асистом Довбика перемогла Атлетико, Реал із Луніним здолав Мальорку: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 00:10 1564
Прямі трансляції

Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні

Ракіцький зізнався, хто для нього є найкращим артистом в українському шоубізнесі
Сьогодні 15:00 2096 1
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні
#Ярослав Ракіцький

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Ярослав Ракіцький розповів, як ставиться до музичної кар'єри своєї дружини, які пісні Олі йому подобаються найбільше і якою була б його реакція на запрошення Сергія Реброва до збірної України.   

- Ярославе, коли вперше почули “Помаранчеве серце” у виконанні дружини? 

Оля відправила мені трек під час групового турніру Ліги чемпіонів. Перша реакція? Реально крута пісня. До мурах по шкірі. Відчув гордість за дружину. Після гостьової перемоги над Антверпеном показав хлопцям з команди. Вони зацінили. Дуже захотів, щоб “Помаранчеве серце” також почули всі фани Шахтаря.    

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Olya Rakitska (@olya_rakitska)

- Вже вивчили слова пісні? 

Звісно. Мені подобається її смислове навантаження: “Донбаський дух тече по твоїх венах - тече шахтарська кров”. Мені це близько. І знаю, що не тільки мені. 

- Як відреагували на рішення Олі відновити музичну кар'єру? 

Скільки пам’ятаю дружину, вона завжди співала. І жодних пауз не робила. Для мене вона найкраща співачка й артистка. У неї чудові вокальні дані та божевільні пісні. Тож сподіваюсь побачити виступ Олі на стадіоні. Вірю в неї.

- Пісня "В цей Новий рік", яку вашу дружина випустила зовсім нещодавно, стала вірусною в ТікТок. Під неї записали свої відео понад 1000 користувачів. А вам яка пісня Ольги більше подобається? 

Мені подобаються всі пісні Олі. Це і “Сонце”, яка присвячена нашій доньці Ярославі. І “Мой город”, який незабаром отримає українську версію. За “Помаранчеве серце” я вже сказав вище. Але “В цей Новий рік” має слова, які справді вразили мене. 

“В цей Новий рік я попрошу одне у Бога,

Щоб мир прийшов у наш світ, а в Україну - перемога”

Це головне бажання, нас усіх, українців.. І я дуже хочу, щоб перемога прийшла якнайшвидше. У 2024 році.   

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Olya Rakitska (@olya_rakitska)

 - “Помаранчеве серце” фани Шахтаря могли почути перед останнім номінально домашнім матчем клубу в Лізі чемпіонів.  Буде розвиток цієї спортивної лінії? Ви бажали б, щоб дружина заспівала гімн України, наприклад, перед боєм Усика з Тайсоном Ф’юрі?

Звичайно. Усик - це топ. Знаю, що вже в лютому в Сашка бій з цим пузатим боксером. Хочу, щоб Усик вирубив Тайсона Ф’юрі десь у шостому раунді. У шостому - щоб хоч трохи подивитися бій. А якщо моя дружина ще виконає на цьому мегафайті гімн України - та це взагалі мрія! 

- А самі хотіли би знов отримати запрошення від збірної й заспівати гімн України?

Якщо отримаю виклик в національну команду, буду дуже радий. У збірній є традиція: новачок повинен виконати якусь пісню. І хоча я і провів за національну команду більше півсотні матчів, але все одно готовий щось заспівати для хлопців під час цього символічного дійства. А гімн України тоді б уже виконав на стадіоні. У будь-якому випадку я його співаю і буду співати.

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 37466
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика 14877
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17610
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід 2051
Коноплянка просив залишитися у ЧФР до літа Коноплянка просив залишитися у ЧФР до літа 1789
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо 8530
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 332641 9
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32456 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 313183
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34483
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62363 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 98835