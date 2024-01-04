Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні

Ракіцький зізнався, хто для нього є найкращим артистом в українському шоубізнесі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Ярослав Ракіцький розповів, як ставиться до музичної кар'єри своєї дружини, які пісні Олі йому подобаються найбільше і якою була б його реакція на запрошення Сергія Реброва до збірної України.

- Ярославе, коли вперше почули “Помаранчеве серце” у виконанні дружини?

Оля відправила мені трек під час групового турніру Ліги чемпіонів. Перша реакція? Реально крута пісня. До мурах по шкірі. Відчув гордість за дружину. Після гостьової перемоги над Антверпеном показав хлопцям з команди. Вони зацінили. Дуже захотів, щоб “Помаранчеве серце” також почули всі фани Шахтаря.

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- Вже вивчили слова пісні?

Звісно. Мені подобається її смислове навантаження: “Донбаський дух тече по твоїх венах - тече шахтарська кров”. Мені це близько. І знаю, що не тільки мені.

- Як відреагували на рішення Олі відновити музичну кар'єру?

Скільки пам’ятаю дружину, вона завжди співала. І жодних пауз не робила. Для мене вона найкраща співачка й артистка. У неї чудові вокальні дані та божевільні пісні. Тож сподіваюсь побачити виступ Олі на стадіоні. Вірю в неї.

- Пісня "В цей Новий рік", яку вашу дружина випустила зовсім нещодавно, стала вірусною в ТікТок. Під неї записали свої відео понад 1000 користувачів. А вам яка пісня Ольги більше подобається?

Мені подобаються всі пісні Олі. Це і “Сонце”, яка присвячена нашій доньці Ярославі. І “Мой город”, який незабаром отримає українську версію. За “Помаранчеве серце” я вже сказав вище. Але “В цей Новий рік” має слова, які справді вразили мене.

“В цей Новий рік я попрошу одне у Бога,

Щоб мир прийшов у наш світ, а в Україну - перемога”

Це головне бажання, нас усіх, українців.. І я дуже хочу, щоб перемога прийшла якнайшвидше. У 2024 році.

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- “Помаранчеве серце” фани Шахтаря могли почути перед останнім номінально домашнім матчем клубу в Лізі чемпіонів. Буде розвиток цієї спортивної лінії? Ви бажали б, щоб дружина заспівала гімн України, наприклад, перед боєм Усика з Тайсоном Ф’юрі?

Звичайно. Усик - це топ. Знаю, що вже в лютому в Сашка бій з цим пузатим боксером. Хочу, щоб Усик вирубив Тайсона Ф’юрі десь у шостому раунді. У шостому - щоб хоч трохи подивитися бій. А якщо моя дружина ще виконає на цьому мегафайті гімн України - та це взагалі мрія!

- А самі хотіли би знов отримати запрошення від збірної й заспівати гімн України?

Якщо отримаю виклик в національну команду, буду дуже радий. У збірній є традиція: новачок повинен виконати якусь пісню. І хоча я і провів за національну команду більше півсотні матчів, але все одно готовий щось заспівати для хлопців під час цього символічного дійства. А гімн України тоді б уже виконав на стадіоні. У будь-якому випадку я його співаю і буду співати.

Максим Розенко, Чемпіон