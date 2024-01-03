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Забарний претендує на звання гравця місяця у Борнмуті

Сьогодні 14:10 198 0
Забарний претендує на звання гравця місяця у Борнмуті
Фото - gettyimages
#Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний претендує на звання гравця грудня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У список претендентів потрапив 21-річний український центрбек Ілля Забарний. Його конкуренти – партнер по лінії захисту Маркос Сенесі, хавбек Раян Крісті та форвард Домінік Соланке, який у грудні забив 6 голів у 7 матчах.

Забарний минулого місяця теж провів 7 ігор, три з яких без пропущених голів.

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