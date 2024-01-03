Забарний претендує на звання гравця місяця у Борнмуті

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Борнмута Ілля Забарний претендує на звання гравця грудня.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У список претендентів потрапив 21-річний український центрбек Ілля Забарний. Його конкуренти – партнер по лінії захисту Маркос Сенесі, хавбек Раян Крісті та форвард Домінік Соланке, який у грудні забив 6 голів у 7 матчах.
Забарний минулого місяця теж провів 7 ігор, три з яких без пропущених голів.
So hard to just narrow it down to four players 🧐— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 3, 2024
But who do you think should take away the @MMJBournemouth Player of the Month award for December? 🏆 pic.twitter.com/2gTiheQpoE