Забарний претендує на звання гравця місяця у Борнмуті

Український захисник Борнмута Ілля Забарний претендує на звання гравця грудня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У список претендентів потрапив 21-річний український центрбек Ілля Забарний. Його конкуренти – партнер по лінії захисту Маркос Сенесі, хавбек Раян Крісті та форвард Домінік Соланке, який у грудні забив 6 голів у 7 матчах.

Забарний минулого місяця теж провів 7 ігор, три з яких без пропущених голів.

