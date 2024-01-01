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Трансферне вікно офіційно відкрилось в Англії, Німеччині та Франції

Від сьогодні клуби зможуть підписувати і заявляти нових гравців
Сьогодні 09:54 312 0
Трансферне вікно офіційно відкрилось в Англії, Німеччині та Франції

Джерело - Чемпіон.

З першим днем нового року розпочинається робота на трансферному ринку в деяких провідних чемпіонатах.

1 січня відкривається ТО зокрема в Англії, Франції та Німеччині. Також від сьогодні працювати з новими підписаннями можуть команди з Греції, Данії, Шотландії та ряду інших країн.

В Іспанії, Італії та Нідерландах вікно відкриється 2 січня, в Португалії - 3-го, Бельгії - 5-го.

А ось в Україні в цьому році офіційно вікно буде відкрите з 24 січня по 12 березня, хоча традиційно переходи гравців будуть відбуватися вже найближчим часом.

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