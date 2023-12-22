Фабрегас залишить посаду в. о. головного тренера Комо

У 36-річного іспанця немає необхідної тренерської ліцензії

Джерело - ESPN.

Сеск Фабрегас піде з посади виконувача обов’язків головного тренера клубу Серії Б Комо.

Про це повідомляє ESPN.

У 36-річного іспанця немає необхідної тренерської ліцензії. Коли він очолив команду, Федерація футболу Італії надала йому тимчасовий дозвіл, який закінчується в неділю, 24 грудня.

Тому Фабрегас покине свою посаду після матчу проти Палермо, який пройде 23 грудня.

У січні клуб очолить Осіан Робертс, який буде виконувачем обов’язків головного тренера до кінця сезону.

Фабрегас залишиться у тренерському штабі Комо. Він має отримати необхідну ліцензію найближчими місяцями.

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