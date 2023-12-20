Баварія переграла Вольфсбург, Баєр розгромив Бохум: результати 16 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 16-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
16 тур, 20 грудня
Уніон Берлін - Кельн 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Голлербах, 2:0 - 78 Фофана
Айнтрахт - Боруссія М 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Вобер, 1:1 - 90+1 Бута, 2:1 - 90+7 Кох
Баєр - Бохум 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 30 Шик (пен), 2:0 - 32 Шик, 3:0 - 45+1 Шик, 4:0 - 69 Боніфейс
Вольфсбург - Баварія 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 33 Мусіала, 0:2 - 43 Кейн, 1:2 - 45+1 Арнольд
Гайденгайм - Фрайбург 3:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Гелер, 1:1 - 52 Дінкчі, 1:2 - 64 Гелер, 2:2 - 84 Кляйндінст, 3:2 - 90+2 Гінтер (автогол)
Штутгарт - Аугсбург 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 Ундав, 2:0 - 45+1 Гірассі, 3:0 - 69 Фюріх
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