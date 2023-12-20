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Баварія переграла Вольфсбург, Баєр розгромив Бохум: результати 16 туру Бундесліги

Результати 16 туру Бундесліги
Сьогодні 23:27 283 0
Баварія переграла Вольфсбург, Баєр розгромив Бохум: результати 16 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 16-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

16 тур, 20 грудня

Уніон Берлін - Кельн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Голлербах, 2:0 - 78 Фофана

Айнтрахт - Боруссія М 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Вобер, 1:1 - 90+1 Бута, 2:1 - 90+7 Кох

Баєр - Бохум 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 30 Шик (пен), 2:0 - 32 Шик, 3:0 - 45+1 Шик, 4:0 - 69 Боніфейс

Вольфсбург - Баварія 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 33 Мусіала, 0:2 - 43 Кейн, 1:2 - 45+1 Арнольд

Гайденгайм - Фрайбург 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Гелер, 1:1 - 52 Дінкчі, 1:2 - 64 Гелер, 2:2 - 84 Кляйндінст, 3:2 - 90+2 Гінтер (автогол)

Штутгарт - Аугсбург 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Ундав, 2:0 - 45+1 Гірассі, 3:0 - 69 Фюріх

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