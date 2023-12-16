Чуамені потрапив до заявки Реала на матч із Вільярреалом

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Орельєн Чуамені увійшов до заявки команди на матч 17-го туру Ла-Ліги проти Вільярреала.
Про це повідомляє пресслужба мадридців.
Француз отримав перелом кістки стопи у матчі з Барселоною (2:1) і з того часу не грав.
📋✅ ¡Nuestros convocados para el partido 🆚 @VillarrealCF! #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/6dpsOEDo4Z— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 16, 2023
Матч Реал - Вільярреал відбудеться завтра, 17 грудня. Початок о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Реал хоче запропонувати Луніну довгостроковий контракт.
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