Чуамені потрапив до заявки Реала на матч із Вільярреалом

Француз не грав 2 місяці через трваму

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Орельєн Чуамені увійшов до заявки команди на матч 17-го туру Ла-Ліги проти Вільярреала.

Про це повідомляє пресслужба мадридців.

Француз отримав перелом кістки стопи у матчі з Барселоною (2:1) і з того часу не грав.

Матч Реал - Вільярреал відбудеться завтра, 17 грудня. Початок о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Реал хоче запропонувати Луніну довгостроковий контракт.

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