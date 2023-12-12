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У ПСЖ визначилися з долею Енріке

Сьогодні 21:54 171 0
У ПСЖ визначилися з долею Енріке
#ПСЖ, #Луїс Енріке

Джерело - isport.ua.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке збереже свою посаду, навіть якщо команда не вийде до плей-оф Ліги чемпіонів. 

Про це повідомляє L'Equipe.

Керівництво паризького клубу переглянуло свою стратегію, зосереджуючись на довгостроковій перспективі та надавши тренеру можливість реалізувати свій проект.

Нагадаємо у середу, 13 грудня, ПСЖ у вирішальному турі групового етапу зіграє з Боруссією, яка вже гарантувала собі місце у плей-оф.

У свою чергу французький клуб випереджає Ньюкасл та Мілан на 2 очки, які завтра проведуть очну зустріч.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче підписати півзахисника Манчестер Юнайтед.

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