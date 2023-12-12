У ПСЖ визначилися з долею Енріке

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке збереже свою посаду, навіть якщо команда не вийде до плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє L'Equipe.

Керівництво паризького клубу переглянуло свою стратегію, зосереджуючись на довгостроковій перспективі та надавши тренеру можливість реалізувати свій проект.

Нагадаємо у середу, 13 грудня, ПСЖ у вирішальному турі групового етапу зіграє з Боруссією, яка вже гарантувала собі місце у плей-оф.

У свою чергу французький клуб випереджає Ньюкасл та Мілан на 2 очки, які завтра проведуть очну зустріч.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче підписати півзахисника Манчестер Юнайтед.