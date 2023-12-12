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Клубам запропонували новий проект УПЛ ТБ

Сьогодні 21:11 210 0
Клубам запропонували новий проект УПЛ ТБ

Джерело - Чемпіон.

Під час загальних зборів УПЛ учасникам чемпіонату запропонували новий проект спільного телепулу у рамках УПЛ ТБ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Ліга хоче створити телевізійний канал з міжнародною дистрибуцією за допомогою партнерів (наприклад, DAZN або Сетанта).

В Україні УПЛ хоче показувати матчі та додатковий контент на одному телевізійному каналі, а також на своїй OTT-платформі в інтернеті.

10 клубів уже проголосували за, проте Динамо, Дніпро-1 та Зоря не брали участі у голосуванні, а Рух, Кривбас та Минай утрималися.

УПЛ обіцяє клубам, що за участю всіх 16 команд проект можна зробити самоокупним.

Наразі більшість матчів УПЛ показують у відкритому доступі на різних платформах. Крім того, ряд матчів показує УПЛ ТБ, канали групи 1+1 та канали у Youtube.

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