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Тен Гаг: Манчестер Юнайтед здатний перемогти будь-якого суперника

Ерік тен Гаг прокоментував матч проти Баварії у Лізі чемпіонів
Сьогодні 12:40 155 0
Тен Гаг: Манчестер Юнайтед здатний перемогти будь-якого суперника
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед повинний переграти Баварію у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"Я ніколи не думаю про негативні сценарії. Ми налаштовані позитивно. Ми повинні виграти, щоб залишитися в єврокубках. За останні тижні ми показали, що коли перебуваємо у найкращій формі, то можемо це зробити.

Це наша команда. У нас були дуже хороші виступи та результати. Ми здатні перемогти будь-якого суперника.

Гра проти Челсі, Евертона. Навіть проти Галатасарая. Ця команда може виступати на дійсно високому рівні.

Ми повинні працювати над цим. Це мій обов’язок – робити команду кращою. Я зроблю все для цього, команда теж.

Були етапи, коли ми грали дуже добре. Ми припустилися деяких помилок, яких можна було уникнути. Коли ти граєш проти Баварії, маєш бути на висоті. У Челсі також чудові гравці, ми домінували над ними", - сказав тен Гаг.

Матч Манчестер Юнайтед - Баварія відбудеться 12 грудня. 

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