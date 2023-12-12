Тен Гаг: Манчестер Юнайтед здатний перемогти будь-якого суперника

Манчестер Юнайтед повинний переграти Баварію у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"Я ніколи не думаю про негативні сценарії. Ми налаштовані позитивно. Ми повинні виграти, щоб залишитися в єврокубках. За останні тижні ми показали, що коли перебуваємо у найкращій формі, то можемо це зробити.

Це наша команда. У нас були дуже хороші виступи та результати. Ми здатні перемогти будь-якого суперника.

Гра проти Челсі, Евертона. Навіть проти Галатасарая. Ця команда може виступати на дійсно високому рівні.

Ми повинні працювати над цим. Це мій обов’язок – робити команду кращою. Я зроблю все для цього, команда теж.

Були етапи, коли ми грали дуже добре. Ми припустилися деяких помилок, яких можна було уникнути. Коли ти граєш проти Баварії, маєш бути на висоті. У Челсі також чудові гравці, ми домінували над ними", - сказав тен Гаг.