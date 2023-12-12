Анчелотті: Жирона дивує індивідуальністю та характером

Жирона заслужено переграла Барселону у матчі 16 туру Ла-Ліги.

Про це розповів головний тренер Реала Карло Анчелотті.

"Я можу говорити як уболівальник, це був дуже цікавий матч. Жирона була кращою та досягла успіху. І на цьому повинен зупинитися, я не можу критикувати інші команди з точки зору тактики чи аналізу. Мені сподобався матч, було цікаво. Дивує здатність Жирони бути на такому рівні та демонструвати індивідуальність та характером", - відзначив Анчелотті.