Анчелотті: Жирона дивує індивідуальністю та характером

Джерело - ua-football.com.
Жирона заслужено переграла Барселону у матчі 16 туру Ла-Ліги.
Про це розповів головний тренер Реала Карло Анчелотті.
"Я можу говорити як уболівальник, це був дуже цікавий матч. Жирона була кращою та досягла успіху. І на цьому повинен зупинитися, я не можу критикувати інші команди з точки зору тактики чи аналізу. Мені сподобався матч, було цікаво. Дивує здатність Жирони бути на такому рівні та демонструвати індивідуальність та характером", - відзначив Анчелотті.
Жирона лідирує у турнірній таблиці Ла-Ліга та має 41 бал. На другому місці Реал - 39 очки.