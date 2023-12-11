Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер жіночої збірної України Льюїс Кортес очолив жіночу збірну Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Федерація футболу Саудівської Аравії
Контракт з 37-річним іспанцем розрахований до 2027 року.
Перший тренувальний збір під орудою нового тренера відбудеться у січні 2024-го.
To a new beginning 🇸🇦— إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) December 11, 2023
As part of the Saudi Football Federation’s efforts to develop Women’s Football, we are pleased to announce the appointment of the new Women’s National Team Head Coach, Lluís Cortés 👏🏼 pic.twitter.com/gWoIn2HzZo
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