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Екстренер жіночої збірної України Кортес очолив жіночу збірну Саудівської Аравії

Контракт розрахований до 2027 року
Вчора 23:03 204 0
Екстренер жіночої збірної України Кортес очолив жіночу збірну Саудівської Аравії
#Луїс Кортес

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер жіночої збірної України Льюїс Кортес очолив жіночу збірну Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Федерація футболу Саудівської Аравії

Контракт з 37-річним іспанцем розрахований до 2027 року.

Перший тренувальний збір під орудою нового тренера відбудеться у січні 2024-го.

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