Колишній головний тренер жіночої збірної України Льюїс Кортес очолив жіночу збірну Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Федерація футболу Саудівської Аравії

Контракт з 37-річним іспанцем розрахований до 2027 року.

Перший тренувальний збір під орудою нового тренера відбудеться у січні 2024-го.

To a new beginning 🇸🇦



As part of the Saudi Football Federation’s efforts to develop Women’s Football, we are pleased to announce the appointment of the new Women’s National Team Head Coach, Lluís Cortés 👏🏼 pic.twitter.com/gWoIn2HzZo