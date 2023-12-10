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Кравчук та Мельник залишили Минай

Вчора 23:11 216 0
Кравчук та Мельник залишили Минай
#Минай

Джерело - Чемпіон.

Два захисники Минаю Олександр Мельник та Юрій Кравчук залишили команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Їх контракти припинені за згодою сторін.

23-річний захисник Олександр Мельник приєднався до закарпатців у лютому 2023 року на правах орендної угоди з Олександрією. Влітку ж цього року сторони заключили повноцінний контракт. Загалом за Минай Мельник провів 21 матч.

29-річний захисник Юрій Кравчук приєднався до закарпатців влітку 2022 року на правах орендної угоди з Металістом, а перед стартом сезону 2023/24 підписав повноцінний контракт. На рахунку 29-річного захисника - 25 матчів у складі Миная та два забитих м’ячі. Результативними діями Кравчук відзначився у матчах проти Інгульця та Колоса.

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Допис, поширений FC Minaj (@minaj_footballclub)

Раніше півзахисники Володимир Одарюк та Андрій Ралюченко залишили Минай.

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