Джерело - Чемпіон.
Два захисники Минаю Олександр Мельник та Юрій Кравчук залишили команду.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Їх контракти припинені за згодою сторін.
23-річний захисник Олександр Мельник приєднався до закарпатців у лютому 2023 року на правах орендної угоди з Олександрією. Влітку ж цього року сторони заключили повноцінний контракт. Загалом за Минай Мельник провів 21 матч.
29-річний захисник Юрій Кравчук приєднався до закарпатців влітку 2022 року на правах орендної угоди з Металістом, а перед стартом сезону 2023/24 підписав повноцінний контракт. На рахунку 29-річного захисника - 25 матчів у складі Миная та два забитих м’ячі. Результативними діями Кравчук відзначився у матчах проти Інгульця та Колоса.
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Раніше півзахисники Володимир Одарюк та Андрій Ралюченко залишили Минай.