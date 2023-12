Почеттіно: Челсі збирається поборотися за топ-4 та повернутися в Лігу чемпіонів

Челсі має намір поборотися за вихід у топ-4 АПЛ та вийти в груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ

🔵 Pochettino on Chelsea project: “We are building something that'll pay off”.



“We knew when we accepted it'd be tough. We're going to challenge for the top four to be back in UCL. Maybe not now, but in the future. Who knows when”.



“Maybe a year or six months. We will see…”. pic.twitter.com/Ooi8jiwMgB