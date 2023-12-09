Почеттіно: Челсі збирається поборотися за топ-4 та повернутися в Лігу чемпіонів

Челсі має намір поборотися за вихід у топ-4 АПЛ та вийти в груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

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"Будуємо дещо, що окупиться. Коли погодилися на проєкт, знали, що буде тяжко. Збираємося поборотися за топ-4 та повернутися в Лігу чемпіонів. Можливо, не зараз, але в майбутньому. Хтозна, коли. Можливо, через рік чи пів року. Побачимо", - сказав Почеттіно.