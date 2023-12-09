Почеттіно: Челсі збирається поборотися за топ-4 та повернутися в Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Челсі має намір поборотися за вихід у топ-4 АПЛ та вийти в груповий етап Ліги чемпіонів.
Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.
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"Будуємо дещо, що окупиться. Коли погодилися на проєкт, знали, що буде тяжко. Збираємося поборотися за топ-4 та повернутися в Лігу чемпіонів. Можливо, не зараз, але в майбутньому. Хтозна, коли. Можливо, через рік чи пів року. Побачимо", - сказав Почеттіно.
🔵 Pochettino on Chelsea project: “We are building something that'll pay off”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2023
“We knew when we accepted it'd be tough. We're going to challenge for the top four to be back in UCL. Maybe not now, but in the future. Who knows when”.
“Maybe a year or six months. We will see…”. pic.twitter.com/Ooi8jiwMgB
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