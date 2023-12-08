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Дніпро-1 зіграв внічию із Поліссям у 17 турі УПЛ

Матч завершився внічию
Сьогодні 16:56 144 0
Дніпро-1 зіграв внічию із Поліссям у 17 турі УПЛ
#Полісся, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру УПЛ Полісся вдома зіграло внічию із СК Дніпро-1.

Матч завершився з рахунком 1:1

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 08 грудня

Полісся - СК Дніпро-1 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Філіппов, 1:1 - 62 Тейлор

Полісся: 71. Бойко, 44.Чоботенко, 4.Гітченко, 13.Тейлор, 29.Смоляков, 6.Танковський, 55.Крушинський (77.Кушніренко, 56), 18.Макуана, 59.Козак (23.Шастал,70), 23.Шастал, 22.Грицук (кап) (99.Аріелсон,56), 28.Будківський.

Запасні:  2.Жоржу, 5.Кравченко, 11.Шаповал, 8.Огіря, 95.Мустафаєв, 10.Янаков,  33.Поспєлов, 1. Кудрик.

Дніпро-1: 12.Кінарейкін, 3.Адамюк, 39.Сваток (кап), 5.Сарапій. 30.Кравець (11.Мірошніченко, 68),18.Бабенко, 8.Піхальонок, 22.Рубчинський, 9.Гуцуляк, 34.Танчик (4.Пуріта,90+2), 7.Філіппов.

Запасні: 33.Юрчук,  6.Горін, 19.Вітіньо, 20.Горбунов, 26.Каплієнко, 28.Маркос Андре, 42.Пасіч, 14.Гаджиєв.

Попередження: Рубчинський (20), Будківський (63), Шастал (85), Тейлор (90+1).

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