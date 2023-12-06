Конкурент Зінченка в Арсеналі отримав пошкодження

Джерело - Чемпіон.
Крайній захисник Арсенала Такехіро Томіясу отримав пошкодження.
Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета.
"Ми провели обстеження, і на жаль, новини для Таке не дуже хороші. У нього травма литкового м’язу. Він пропустить деякий час", - сказав Артета.
Японець зазнав травми в матчі з Вулвергемптоном (2:1).
🚨🔴⚪️ Arteta on Tomiyasu injury: “We had a scan and it's not good news for Take, unfortunately”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2023
“He's got an injury in his calf and he's going to be out for a while”. pic.twitter.com/UZt513pazR
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