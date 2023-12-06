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Конкурент Зінченка в Арсеналі отримав пошкодження

Томіясу зазнав пошкодження
Сьогодні 15:59 232 0
Конкурент Зінченка в Арсеналі отримав пошкодження

Джерело - Чемпіон.

Крайній захисник Арсенала Такехіро Томіясу отримав пошкодження.

Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Ми провели обстеження, і на жаль, новини для Таке не дуже хороші. У нього травма литкового м’язу. Він пропустить деякий час", - сказав Артета.

Японець зазнав травми в матчі з Вулвергемптоном (2:1).

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