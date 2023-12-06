Конкурент Зінченка в Арсеналі отримав пошкодження

Крайній захисник Арсенала Такехіро Томіясу отримав пошкодження.

Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Ми провели обстеження, і на жаль, новини для Таке не дуже хороші. У нього травма литкового м’язу. Він пропустить деякий час", - сказав Артета.