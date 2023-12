Конкурент Зінченка в Арсеналі отримав пошкодження

Крайній захисник Арсенала Такехіро Томіясу отримав пошкодження.

Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

Японець зазнав травми в матчі з Вулвергемптоном (2:1).

🚨🔴⚪️ Arteta on Tomiyasu injury: “We had a scan and it's not good news for Take, unfortunately”.



“He's got an injury in his calf and he's going to be out for a while”. pic.twitter.com/UZt513pazR