Анчелотті: Кепа буде готовий зіграти у наступному матчі

Джерело - Чемпіон.
Воротар Реала Кепа Аррісабалага буде готовий до поєдинку 16-го туру Ла Ліги з Бетісом і український страж воріт Андрій Лунін залишиться у запасі.
Про це заявив головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.
"Кепа Аррісабалага відновився від травми та буде готовий зіграти наступний матч проти Бетіса", - сказав Анчелотті.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін вчора вийшов у стартовому складі на матч проти Гранади та відстояв на нуль. Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь королівського клубу.
🎙| Ancelotti: "Kepa is ready to play against Betis."— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 2, 2023