Анчелотті: Кепа буде готовий зіграти у наступному матчі

Воротар Реала Кепа Аррісабалага буде готовий до поєдинку 16-го туру Ла Ліги з Бетісом і український страж воріт Андрій Лунін залишиться у запасі.

Про це заявив головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вчора вийшов у стартовому складі на матч проти Гранади та відстояв на нуль. Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь королівського клубу.

🎙| Ancelotti: "Kepa is ready to play against Betis."