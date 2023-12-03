Анчелотті: Кепа буде готовий зіграти у наступному матчі

Наставник вершкових назвав стартового голкіпера на гру з Бетісом

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Кепа Аррісабалага буде готовий до поєдинку 16-го туру Ла Ліги з Бетісом і український страж воріт Андрій Лунін залишиться у запасі.

Про це заявив головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Кепа Аррісабалага відновився від травми та буде готовий зіграти наступний матч проти Бетіса", - сказав Анчелотті.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вчора вийшов у стартовому складі на матч проти Гранади та відстояв на нуль. Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь королівського клубу.