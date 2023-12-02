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Агентка Голанда почала співпрацювати із гравцем російського клубу

Сперцян припинив співпрацю з агентством CAA Stellar Group
Сьогодні 14:22 135 0
Агентка Голанда почала співпрацювати із гравцем російського клубу

Джерело - Чемпіон.

Вінгер російського краснодара Едуард Сперцян змінив агента. 

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сперцян припинив співпрацю з агентством CAA Stellar Group та став клієнтом Рафаели Піменти, яка також представляє інтереси Ерлінга Голанда, Джанлуїджі Доннаруми, Поля Погба та інших зірок футболу.

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