Агентка Голанда почала співпрацювати із гравцем російського клубу

Вінгер російського краснодара Едуард Сперцян змінив агента.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сперцян припинив співпрацю з агентством CAA Stellar Group та став клієнтом Рафаели Піменти, яка також представляє інтереси Ерлінга Голанда, Джанлуїджі Доннаруми, Поля Погба та інших зірок футболу.

🚨 Excl. - #Krasnodar’s winger Eduard #Spertsyan has decided to change agent. He has left CAA Stellar Group to join Rafaela #Pimenta’s agency. #transfers