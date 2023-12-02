Агентка Голанда почала співпрацювати із гравцем російського клубу

Джерело - Чемпіон.
Вінгер російського краснодара Едуард Сперцян змінив агента.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Сперцян припинив співпрацю з агентством CAA Stellar Group та став клієнтом Рафаели Піменти, яка також представляє інтереси Ерлінга Голанда, Джанлуїджі Доннаруми, Поля Погба та інших зірок футболу.
🚨 Excl. - #Krasnodar’s winger Eduard #Spertsyan has decided to change agent. He has left CAA Stellar Group to join Rafaela #Pimenta’s agency. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 1, 2023
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