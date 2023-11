Фернандеш та Родріго претендують на звання автора найкращого гола тижня у Лізі чемпіонів

Відбулися матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

УЄФА вибрав чотири найкращі голи - два з них припали на матч Галатасарай - Манчестер Юнайтед (3:3). Обидва забиті чудовими ударами в саму дев'ятку - манчестерцем Бруну Фернандешем та стамбульцем Керемом Актюркоглу.

Також на нагороду гола тижня претендує Родріго з Реала та капітан Арсенал Мартін Едегор.

Проголосувати можна на офіційному сайті УЄФА.

😱 Aktürkoğlu screamer

💫 Rodrygo scores again

💌 Ødegaard seals the move

💥 Bruno from distance



Best goal here? #UCLGOTW || @Heineken