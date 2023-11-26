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Помер колишній тренер Барселони та збірної Англії

Перед матчем Тоттенгем - Астон Вілла оголошено хвилину мовчання
Сьогодні 16:41 368 0
Помер колишній тренер Барселони та збірної Англії

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної Англії Террі Венейблс помер у віці 80 років після тривалої хвороби.

Про це повідомляє пресслужба Тоттенгема.

Перед матчем 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Тоттенгемом та Астон Віллою було оголошено хвилину мовчання.

У своїй тренерській кар'єрі Террі очолював багато команд, серед яких Крістал Пелас, Барселона та Тоттенгем. З шпорами спеціаліст навіть зумів виграти трофей - Кубок Англії сезону 1990/91.

Також у Венейблса була багато ігрова кар'єра. На його рахунку більше 200 матчів у вищому англійському дивізіоні, а також 2 поєдинки за дорослу збірну Англії. На жаль, трофеїв у якості гравця здобути не вдалося.

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