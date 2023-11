Помер колишній тренер Барселони та збірної Англії

Колишній головний тренер збірної Англії Террі Венейблс помер у віці 80 років після тривалої хвороби.

Про це повідомляє пресслужба Тоттенгема.

Перед матчем 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Тоттенгемом та Астон Віллою було оголошено хвилину мовчання.

У своїй тренерській кар'єрі Террі очолював багато команд, серед яких Крістал Пелас, Барселона та Тоттенгем. З шпорами спеціаліст навіть зумів виграти трофей - Кубок Англії сезону 1990/91.

Також у Венейблса була багато ігрова кар'єра. На його рахунку більше 200 матчів у вищому англійському дивізіоні, а також 2 поєдинки за дорослу збірну Англії. На жаль, трофеїв у якості гравця здобути не вдалося.

The Club is extremely saddened to learn of the passing of former player and manager Terry Venables.



Our deepest condolences are with Terry’s friends and family at this incredibly difficult time. In tribute, we shall hold a minute’s applause prior to kick-off and our players will… pic.twitter.com/ot67eolKJl