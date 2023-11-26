Помер колишній тренер Барселони та збірної Англії

Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер збірної Англії Террі Венейблс помер у віці 80 років після тривалої хвороби.
Про це повідомляє пресслужба Тоттенгема.
Перед матчем 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Тоттенгемом та Астон Віллою було оголошено хвилину мовчання.
У своїй тренерській кар'єрі Террі очолював багато команд, серед яких Крістал Пелас, Барселона та Тоттенгем. З шпорами спеціаліст навіть зумів виграти трофей - Кубок Англії сезону 1990/91.
Також у Венейблса була багато ігрова кар'єра. На його рахунку більше 200 матчів у вищому англійському дивізіоні, а також 2 поєдинки за дорослу збірну Англії. На жаль, трофеїв у якості гравця здобути не вдалося.
The Club is extremely saddened to learn of the passing of former player and manager Terry Venables.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 26, 2023
Our deepest condolences are with Terry’s friends and family at this incredibly difficult time. In tribute, we shall hold a minute’s applause prior to kick-off and our players will… pic.twitter.com/ot67eolKJl