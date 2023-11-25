Герреро та Кірюханцев - у старті Зорі на матч із Маккабі

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря зіграє з Маккабі (Тель-Авів) у перенесеному матчі 3-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24.
Стартові склади:
Маккабі Тель-Авів: Москера, Ревіво, Саборіт, Лукассен, Авішай Коен, Каніховський, ван Оверем, Перец, Мілсон, Дан Бітон, Захаві
Запасні: Тененбаум, Машпаті, Тургеман, Йонатан Коен, Єйні, Голаса, Давідзада, Шахар, Нір Бітон, Бондозу, Давіда, Макон
Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Джордан, Батагов, Алефіренко, Антюх, Нагнойний, Чурко, Мичин, Кірюханцев, Герреро
Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Данченко, Азіангбе, Мишньов, Дришлюк, Горбач, Бугай
Початок - о 17:30 за київським часом.