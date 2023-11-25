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Герреро та Кірюханцев - у старті Зорі на матч із Маккабі

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 17:19 134 0
Герреро та Кірюханцев - у старті Зорі на матч із Маккабі

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє з Маккабі (Тель-Авів) у перенесеному матчі 3-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24.

Стартові склади:

Маккабі Тель-Авів: Москера, Ревіво, Саборіт, Лукассен, Авішай Коен, Каніховський, ван Оверем, Перец, Мілсон, Дан Бітон, Захаві

Запасні: Тененбаум, Машпаті, Тургеман, Йонатан Коен, Єйні, Голаса, Давідзада, Шахар, Нір Бітон, Бондозу, Давіда, Макон

Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Джордан, Батагов, Алефіренко, Антюх, Нагнойний, Чурко, Мичин, Кірюханцев, Герреро

Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Данченко, Азіангбе, Мишньов, Дришлюк, Горбач, Бугай

Початок - о 17:30 за київським часом.

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